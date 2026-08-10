दूसरी सोमवारी पर देवद्वार नाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
-सोमवार को 400 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया देवद्वार नाथ धाम में जलाभिषेकदूसरी सोमवारी पर देवद्वार नाथ धाम में उमड़ी आस्थादूसरी सोमवारी पर देवद्वार नाथ
सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा देवद्वार नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मयूराक्षी नदी के भूरभुरी पुल स्थित पथरा बाबा के समीप से गिद्धौर से पहुंचे शिवभक्तों सहित करीब 400 बोल बम एवं डाक बम श्रद्धालुओं ने पवित्र जल लेकर बाबा देवद्वार नाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक किया। इस दौरान हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए बारापलासी में विभिन्न स्थानों पर ठंडा पानी, शरबत, मैंगो फ्रूटी, फल एवं चॉकलेट का वितरण किया गया। सेवा कार्य का संचालन मणिकांत राय ने किया, जबकि राजेश नाग एवं शिवा महाराणा ने डाक बम सेवा में सहयोग किया।
आयोजन समिति के अनुसार तीसरी सोमवारी पर करीब 500 डाक बम के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं ने धाम तक पहुंचने वाले दुर्गम मार्ग, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था की समस्या को दूर करने की मांग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से की। उनका कहना है कि सुविधाओं का विकास होने पर देवद्वार नाथ धाम प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है।
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