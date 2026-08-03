मेरी आत्मा भटकती रहे, पत्नी को शव मत छूने देना
सरसावा में जिम संचालक देवदत्त शर्मा ने आत्महत्या से पहले अपनी भांजी को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छाएं लिखीं। उन्होंने पत्नी को उनके शव के दर्शन न कराने और धार्मिक अनुष्ठानों में धन न खर्च करने की जिद की। पुुलिस मामले की जांच कर रही है।
सरसावा। जिम संचालक और बालाजी कॉलेज ऑफ लॉ में क्लर्क के पद पर तैनात देवदत्त शर्मा ने शनिवार देर रात आत्महत्या के मामले में रविवार को बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। देवदत्त ने आत्महत्या से पहले अपनी भांजी को व्हाट्सएप पर टाइप किया हुआ एक संदेश भेजा था। संदेश में देवदत्त शर्मा ने अपनी अंतिम इच्छाएं लिखीं और कहा कि उनके निधन के बाद पत्नी सीमा रानी को न तो उनका शव दिखाया जाए और न ही पार्थिव शरीर के पास आने दिया जाए। पुलिस इस संदेश को जांच का हिस्सा मानकर उसकी पड़ताल कर रही है।
संदेश में अंतिम इच्छाएं
गांव सलेमपुर निवासी देवदत्त शर्मा के कथित सुसाइड संदेश में उन्होंने यह भी लिखा कि उनके निधन के बाद किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड या अन्य धार्मिक कार्यों पर धन खर्च न किया जाए। उन्होंने अंतिम संस्कार और उसके बाद होने वाले किसी भी कार्यक्रम में भी पत्नी सीमा रानी को शामिल नहीं किए जाने की इच्छा जताई।
दाह संस्कार की प्रक्रिया
संदेश में दाह संस्कार केवल लकड़ी से करने तथा गोबर के उपलों का प्रयोग न करने की बात भी लिखी गई है। इसके अलावा उन्होंने अपनी आत्मा के संबंध में किसी धार्मिक कर्मकांड से परहेज करने की इच्छा जताते हुए लिखा कि वह चाहते हैं कि उनकी आत्मा अनंत काल तक भटकती रहे। संदेश के अंत में उन्होंने जिन लोगों को यह व्हाट्सएप भेजा, उनसे अपनी अंतिम इच्छाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पूरा कराने की मार्मिक अपील भी की थी।
पुलिस जांच और अंतिम संस्कार
फिलहाल पुलिस सभी एंगलों से जांच पड़ताल कर रही है। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार देवदत्त शर्मा का रविवार दोपहर बाद गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके छोटे पुत्र द्वारा मुखाग्नि दिए जाने के दौरान श्मशान घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। पोस्टमार्टम होने के बाद रविवार करीब तीन बजे उनका शव पैतृक आवास पहुंचा। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में गांव के श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।