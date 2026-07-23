Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चातुर्मास: कुछ ग्रहों का संयोग बिगाड़ सकता है पाचन क्रिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानि देव शयनी एकादशी 25 जुलाई को है, जिससे चातुर्मास आरंभ होता है। इस दौरान ग्रहों का प्रभाव पाचन क्रिया को बिगाड़ सकता है। सात्विक एवं हलका भोजन अपनाने की सलाह दी गई है। अहंकार, क्रोध, और विवादों से बचने की आवश्यकता है।

चातुर्मास: कुछ ग्रहों का संयोग बिगाड़ सकता है पाचन क्रिया

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानि देव शयनी एकादशी 25 জুলাই को है। इसी दिन से चातुर्मास आरंभ हो जाता है। इसमें कुछ ग्रह आपकी पाचन क्रिया बिगाड़ सकते हैं। इसी लिए इस चातुर्मास में सात्विक एवं हलका भोजन एवं संयमित जीवन ही अपनाना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेंद्र शर्मा ने बताया इस दौरान वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेगा। यह मन को भावुक और छोटी छोटी परेशानियां पैदा कर सकता है। सिंह राशि में सूर्य और गुरु एक साथ रहेंगे। यह अति आत्मविश्वास या अहंकार पैदा कर सकते हैं। इनसे बचना चाहिए। अन्यथा वाद विवाद हो सकता है। कुंभ और वृष राशि में इन ग्रहों की दृष्टि रहने के कारण काम का अधिकता, भागदौड़ और मानसिक तनाव अधिक हो सकता है। यही राशियां पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकतीं हैं。

ये भी पढ़ें:Devshayani Ekadashi 2026: कल या परसों कब रखा जाएगा देवशयनी एकादशी का व्रत? जानें सही डेट, पूजा विधि, व्रत के नियम

दुष्प्रभावों से बचने के लिए यह करें

उन्होंने बताया सूर्य और मंगल की युक्ति पाचन क्रिया कमजोर कर सकता है। इनसे बचने के लिए सादा भोजन करें। जल,हींग, हल्दी, जीरा, मेंथी आदि से युक्त भोजन का सेवन करें और तांबे के पात्र में पानी पीना चाहिए।

ये भी पढ़ें:Devshayani Ekadashi Samagri List: इन चीजों के बिना अधूरी है विष्णु पूजा, सामग्री लिस्ट नोट करें

उन्होंने बताया मिथुन, कन्या, कर्क, और वृश्चिक राशि के लोगों को अपना स्वास्थ्य के साथ मान सम्मान बनाए रखने के लिए खान पान, गुस्से, अहंकार और विवादों से बचने की जरूरत रहेगी।

सात्विक भोजन ग्रहण करें और संयमित जीवन अपनाएं

1: अहंकार,क्रोध, असत्य, नशा और बुरे आचरण से बचें।

2: प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जप एवं पूजा करें।

3: गुरु, माता-पिता और संत-महात्माओं का सम्मान करें।

4: भागवत गीता और राम चरित मानस का नियमित पाठ करें।

5: दान दें, सेवा करें, गो सेवा के साथ जरूरतमंदों की मदद करें।

6: एकादशी के व्रतों का नियम पूर्वक पालन करें।

आपके प्रश्न

देव शयनी एकादशी कब है?
देव शयनी एकादशी 25 जुलाई को है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News Astrology
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।