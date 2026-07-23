चातुर्मास: कुछ ग्रहों का संयोग बिगाड़ सकता है पाचन क्रिया
आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानि देव शयनी एकादशी 25 जुलाई को है, जिससे चातुर्मास आरंभ होता है। इस दौरान ग्रहों का प्रभाव पाचन क्रिया को बिगाड़ सकता है। सात्विक एवं हलका भोजन अपनाने की सलाह दी गई है। अहंकार, क्रोध, और विवादों से बचने की आवश्यकता है।
आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानि देव शयनी एकादशी 25 জুলাই को है। इसी दिन से चातुर्मास आरंभ हो जाता है। इसमें कुछ ग्रह आपकी पाचन क्रिया बिगाड़ सकते हैं। इसी लिए इस चातुर्मास में सात्विक एवं हलका भोजन एवं संयमित जीवन ही अपनाना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेंद्र शर्मा ने बताया इस दौरान वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेगा। यह मन को भावुक और छोटी छोटी परेशानियां पैदा कर सकता है। सिंह राशि में सूर्य और गुरु एक साथ रहेंगे। यह अति आत्मविश्वास या अहंकार पैदा कर सकते हैं। इनसे बचना चाहिए। अन्यथा वाद विवाद हो सकता है। कुंभ और वृष राशि में इन ग्रहों की दृष्टि रहने के कारण काम का अधिकता, भागदौड़ और मानसिक तनाव अधिक हो सकता है। यही राशियां पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकतीं हैं。
दुष्प्रभावों से बचने के लिए यह करें
उन्होंने बताया सूर्य और मंगल की युक्ति पाचन क्रिया कमजोर कर सकता है। इनसे बचने के लिए सादा भोजन करें। जल,हींग, हल्दी, जीरा, मेंथी आदि से युक्त भोजन का सेवन करें और तांबे के पात्र में पानी पीना चाहिए।
उन्होंने बताया मिथुन, कन्या, कर्क, और वृश्चिक राशि के लोगों को अपना स्वास्थ्य के साथ मान सम्मान बनाए रखने के लिए खान पान, गुस्से, अहंकार और विवादों से बचने की जरूरत रहेगी।
सात्विक भोजन ग्रहण करें और संयमित जीवन अपनाएं
1: अहंकार,क्रोध, असत्य, नशा और बुरे आचरण से बचें।
2: प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जप एवं पूजा करें।
3: गुरु, माता-पिता और संत-महात्माओं का सम्मान करें।
4: भागवत गीता और राम चरित मानस का नियमित पाठ करें।
5: दान दें, सेवा करें, गो सेवा के साथ जरूरतमंदों की मदद करें।
6: एकादशी के व्रतों का नियम पूर्वक पालन करें।
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