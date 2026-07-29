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पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है आत्मिक उन्नति: भारती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित देवदुर्लभ श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव बुधवार को मथुरा फार्म तुनवाला रायपुर

पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है आत्मिक उन्नति: भारती

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित देवदुर्लभ श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव बुधवार को मथुरा फार्म तुनवाला रायपुर में श्रद्धा, भक्ति एवं आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर सद्गुरु के प्रति अपनी अटूट आस्था व्यक्त की तथा गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भक्तिभाव से मनाया।कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं वेद पाठियों द्वारा रुद्री पाठ और आरती से हुआ। भजन-कीर्तन, आध्यात्मिक प्रवचन तथा भक्त कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाट्य मंचन ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। कार्यक्रम में आदि गुरु शंकराचार्य जी की दिव्य लीलाओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुति भी की गई, जिसने गुरु-शिष्य परंपरा एवं सनातन संस्कृति के आदर्शों को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश दिया।

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साध्वी विदुषी जाह्नवी भारती ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। साध्वी विदुषी अदिति भारती ने अपने सत्संग में गुरु-शिष्य परंपरा तथा गुरु कृपा की महिमा का वर्णन किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक गुरु आशुतोष महाराज की दिव्य शिक्षाओं का स्मरण किया गया।

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