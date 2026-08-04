गोपालपुर रेलवे ब्रिज जर्जर स्थिति में
भागलपुर में गोपालपुर रेलवे ब्रिज पिछले पांच वर्षों से जर्जर हो चुका है। 10-12 हजार वाहनों का परिचालन होने के बावजूद रेलवे ने इसका तोड़ने के लिए एनओसी देने से मना कर दिया है। बरारी में पिटलाइन बनाने की योजना है और सर्वे रिपोर्ट के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी।
भागलपुर। वैकल्पिक बाईपास में ब्रिटिशकालीन गोपालपुर रेलवे ब्रिज जर्जर हो चुका है। पांच साल पहले कंडम घोषित इस पुल पर 10-12 हजार वाहनों का परिचालन होता है। ऐसे में वाहनों के दबाव में जर्जर पुल को तोड़ने के लिए आरसीडी ने रेलवे से मंजूरी मांगी थी। रेलवे ने एनओसी देने से मना कर दिया। क्योंकि ट्रेनों के मेंटनेस के लिए बरारी में पिटलाइन बनेगा और गोपालपुर होकर ही पटरियां बरारी तक बिछेंगी। भोलानाथ रेलवे पुल से भीखनपुर गुमटी नंबर तीन के बीच ट्रेन शंटिंग नेक बनाया जा रहा है। इसका विस्तारीकरण बरारी तक किया जाएगा। मालदा मंडल की टीम ने बरारी में स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेज दी है।
सर्वे रिपोर्ट के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। मालदा मंडल के पीआरओ ने बताया कि संयुक्त सर्वे रिपोर्ट तैयार की गयी है। रिपोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद बरारी में पिटलाइन बनाने की दिशा में आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
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