12646 लीटर शराब की गई नष्ट
सिकरहना में ढाका थाना ने 106 मामलों में जब्त की गई 12646 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया। इसमें 4353 लीटर अंग्रेजी और 8293 लीटर नेपाली शराब शामिल हैं। सीओ अर्चिता भारती और थानाध्यक्ष राजरूप राय की देखरेख में जेसीबी से शराब का नष्टकरण किया गया।
सिकरहना। ढाका थाना में 106 कांडों में जब्त 12646 लीटर शराब का विनष्टीकरण रविवार को किया गया। इसमें 4353 लीटर अंग्रेजी व 8293 लीटर नेपाली शराब है। सीओ अर्चिता भारती के देखरेख व थानाध्यक्ष राजरूप राय की मौजूदगी में जेसीबी से शराब का विनष्टीकरण किया गया। सभी शराब को एक जगह रख उसपर जेसीबी चलाया गया। काफी मात्रा में शराब को नष्ट किये जाने से पानी की धार की तरह शराब बह रहा था।
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