मालूका में मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी, कई ट्रेंनें प्रभावित

मालूका में मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी, कई ट्रेंनें प्रभावित
चक्रधरपुर में एक मालगाड़ी का डिब्बा बेपटरी हो गया, जिससे टाटा-गुवा मार्ग पर कई घंटों तक ट्रेनें रुकी रहीं। घटना में 300 स्लीपर और 800 खंभे क्षतिग्रस्त हुए। क्रेन की मदद से बेपटरी हुए डिब्बे को हटाया गया और ट्रेन सेवाएं फिर से सामान्य हो गईं।
चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर रेल मंडल के मालुका में सोमवार रात स्लीपर लेकर जा रही मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी हो गया जिसके कारण इस रेल मार्ग से होकर चलने वाली टाटा-गुवा के केंदपोसी में कई घंटों तक खड़ी रही। बताया जाता है चाईबासा की और से एक मालगाड़ी डांगोवापोसी की ओर जा रही थी। सोमवार को रात लगभग 8 बजे लूप लाइन में बेपटरी हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद डांगोवापोसी एवं चाईबासा से क्रेन भेज कर बेपटरी हुए माल डिब्बे को अलग किया गया। इस हादसे में 300 स्लीपर और 800 खंभे क्षतिग्रस्त हो गये। बेपटरी से बोगी हटाए जाने के बाद ट्रेनों का आवागमन सामान्य हो गया।
इस घटना के कारण टाटा गुवा मेमू केंदपोसी में खड़ी रही।
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