चीन के डिटेंशन सेंटर में बंद यश की वतन वापसी को लिखा पीएम को पत्र
मुजफ्फरपुर की डिप्टी मेयर डॉ. मोनालिसा ने प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को पत्र लिखकर चीन के डिटेंशन सेंटर में बंद खबड़ा के यश सिंह की वापसी की मांग की है। यश पिछले पांच महीनों से शंघाई में हिरासत में हैं, जिससे उनके परिवार में चिंता बढ़ गई है। उन्होंने राजनयिक प्रयासों की अपील की है।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। डिप्टी मेयर डॉ. मोनालिसा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विदेश मंत्री व विदेश राज्यमंत्री को पत्र लिखकर चीन के डिटेंशन सेंटर में बंद खबड़ा के यश सिंह की वतन वापसी की मांग की है। पत्र में डिप्टी मेयर ने कहा है कि अपने कर्तव्य निवर्हन के दौरान चीन के बंदरगाह पर रुके मर्चेंट नेवी के अफसर यश को चीनी पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। उसके बाद पांच महीने से वे शंधाई के डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। इससे यश के परिजन चिंतित व डरे-सहमे हुए हैं। डिप्टी मेयर ने इस मामले में चीन में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए शीघ्र सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी राजनयिक व कानूनी प्रयास करने का अनुरोध किया है।
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