कल आएंगे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दो अगस्त को प्रयागराज आएंगे। वह पूर्व वन मंत्री राजेंद्र त्रिपाठी के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और फिर स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। बाद में वह लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
प्रयागराज। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दो अगस्त को प्रयागराज आएंगे। पदोपहर 12:20 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1:55 बजे वह अल्लापुर में पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री राजेंद्र त्रिपाठी के निधन पर उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।इसके बाद स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय पहुंचेंगे और वहां स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा किए जाने की संभावना है। शाम 3:50 बजे राजकीय विमान से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें