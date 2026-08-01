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कल आएंगे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दो अगस्त को प्रयागराज आएंगे। वह पूर्व वन मंत्री राजेंद्र त्रिपाठी के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और फिर स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। बाद में वह लखनऊ के लिए रवाना होंगे।

कल आएंगे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

प्रयागराज। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दो अगस्त को प्रयागराज आएंगे। पदोपहर 12:20 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1:55 बजे वह अल्लापुर में पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री राजेंद्र त्रिपाठी के निधन पर उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।इसके बाद स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय पहुंचेंगे और वहां स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा किए जाने की संभावना है। शाम 3:50 बजे राजकीय विमान से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

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