शंकरगढ़ की तीन समस्याओं के समाधान को भेजा पत्र
शंकरगढ़। शंकरगढ़ के विकास से जुड़ी तीन प्रमुख मांगों को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद
शंकरगढ़ के विकास से जुड़ी तीन प्रमुख मांगों को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद केसरवानी द्वारा 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपे गए ज्ञापन पर उपमुख्यमंत्री के निजी सचिव ने जिलाधिकारी प्रयागराज को पत्र भेजकर ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद केसरवानी ने बताया कि शंकरगढ़ प्रयागराज जनपद का महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र होने के बावजूद आज भी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के विकास से जुड़ी तीन प्रमुख मांगें रखी थीं।
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