Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तस्करी की यूरिया जब्त, तीन के खिलाफ एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

देवरिया में पुलिस ने बिहार जा रहे यूरिया की तस्करी को रोकने में सफलता पाई। जांच में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें खाद विक्रेता शामिल हैं। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह की अगुवाई में कार्रवाई की गई। इस घटना से उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप मचा है।

तस्करी की यूरिया जब्त, तीन के खिलाफ एफआईआर

देवरिया, निज संवाददाता। तस्करी को बिहार जा रहा यूरिया को पिकअप समेत जब्त कर लिया गया। जांच में पुष्टि होने पर खाद विक्रेता समेत तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। प्रशासन की इस कार्यवाही से बार्ड के उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह के अनुसार थानाध्यक्ष श्रीरामपु के निर्देश पर पुलिस बल ने बिहार सीमा स्थित चित्रसेन बनकटा में एक पिकअप वाहन को रोक कर जांच किया। पिकअप पर यूरिया एवं मैग्निशियम सल्फेट लोड किया गया था। उसमें ग्रोमोर ब्राण्ड यूरिया 100 बोरी एवं जुआरी फार्म हब का जय किसान ब्राण्ड मैग्निशियम सल्फेट 100 किग्रा. लोड था।

ये भी पढ़ें:ब्रह्मपुर में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान

यह खाद बनकटा चित्रसेन के रास्ते बिहार को भेजा जा रहा था। खाद की तस्करी मेसर्स जनपद खाद एण्ड बीज भण्डार के प्रोपराइटर नितिश यादव, निवासी ग्राम बिशुनपुरा, पो. रामपुर प्रतापुर, देवरिया व फर्म संचालक मुकेश सिंह निवासी बनकटा जगदीश, थाना श्रीरामपुर, तहसील भाटपार रानी द्वारा किया जा रहा था। इसमें वाहन चालक बदन यादव भी शामिल था। खरीफ सीजन में खाद की तस्करी की सूचना पर जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी रिपोर्ट डीएम के सकक्ष प्रस्तुत किया। मंगलवार को डीएम मधुसूदन हुल्गी की अनुमति के बाद फर्म के प्रोपराइटर योगेन्द्र यादव,फर्म संचालक मुकेश सिंह व वाहन चालक बदन यादव, निवासी छपरा, बिहार के विरूद्ध थाना श्रीरामपुर थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी। डीएम ने निरन्तर छापे की कार्यवाही करने, निर्धारित दर से अधिक दर पर ब्रिकी व टैगिंग करने वाले खाद विक्रेता के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें:Auraiya News: निर्धारित दर से महंगी यूरिया बेचना पड़ा भारी, चार खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News Deoria News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।