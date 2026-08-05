तस्करी की यूरिया जब्त, तीन के खिलाफ एफआईआर

देवरिया, निज संवाददाता। तस्करी को बिहार जा रहा यूरिया को पिकअप समेत जब्त कर लिया गया। जांच में पुष्टि होने पर खाद विक्रेता समेत तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। प्रशासन की इस कार्यवाही से बार्ड के उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह के अनुसार थानाध्यक्ष श्रीरामपु के निर्देश पर पुलिस बल ने बिहार सीमा स्थित चित्रसेन बनकटा में एक पिकअप वाहन को रोक कर जांच किया। पिकअप पर यूरिया एवं मैग्निशियम सल्फेट लोड किया गया था। उसमें ग्रोमोर ब्राण्ड यूरिया 100 बोरी एवं जुआरी फार्म हब का जय किसान ब्राण्ड मैग्निशियम सल्फेट 100 किग्रा. लोड था।

यह खाद बनकटा चित्रसेन के रास्ते बिहार को भेजा जा रहा था। खाद की तस्करी मेसर्स जनपद खाद एण्ड बीज भण्डार के प्रोपराइटर नितिश यादव, निवासी ग्राम बिशुनपुरा, पो. रामपुर प्रतापुर, देवरिया व फर्म संचालक मुकेश सिंह निवासी बनकटा जगदीश, थाना श्रीरामपुर, तहसील भाटपार रानी द्वारा किया जा रहा था। इसमें वाहन चालक बदन यादव भी शामिल था। खरीफ सीजन में खाद की तस्करी की सूचना पर जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी रिपोर्ट डीएम के सकक्ष प्रस्तुत किया। मंगलवार को डीएम मधुसूदन हुल्गी की अनुमति के बाद फर्म के प्रोपराइटर योगेन्द्र यादव,फर्म संचालक मुकेश सिंह व वाहन चालक बदन यादव, निवासी छपरा, बिहार के विरूद्ध थाना श्रीरामपुर थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी। डीएम ने निरन्तर छापे की कार्यवाही करने, निर्धारित दर से अधिक दर पर ब्रिकी व टैगिंग करने वाले खाद विक्रेता के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।