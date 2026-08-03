राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में आयुषी ने जीता गोल्ड
देवरिया के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आयुषी कुशवाहा ने जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीते, जबकि सत्यम मिश्रा ने सीनियर वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। आयुषी का यूपी टीम में चयन हुआ है। सभी खिलाड़ियों को बधाई दी गई है।
देवरिया, निज संवाददाता। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में आयुषी कुशवाहा ने जूनियर वर्ग अंडर-52 में पहले मुकाबले में अयोध्या के खिलाड़ी को 4-2, 5-3 व दूसरे मुकाबले में आगरा के खिलाड़ी को 8-6 व 10-7 से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सत्यम मिश्रा ने सीनियर- 68 किलोग्राम में मुरादाबाद के खिलाड़ी को 7-2 व 6-3 से हराकर रजत पदक प्राप्त किया। आयुषी का उत्तर प्रदेश टीम में चयन किया गया है। सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रशिक्षक गिरीश सिंह की देखरेख में स्टेडियम में अभ्यास करते हैं।
खिलाड़ियों की सफलता पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष संजय कनोडिया, प्रशिक्षक अभिषेक कुमार, अंकित चौहान, अभिषेक सिंह, आशीष सिंह, प्रियंका व अंजली ने बधाई दी है।
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