Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में आयुषी ने जीता गोल्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

देवरिया के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आयुषी कुशवाहा ने जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीते, जबकि सत्यम मिश्रा ने सीनियर वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। आयुषी का यूपी टीम में चयन हुआ है। सभी खिलाड़ियों को बधाई दी गई है।

राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में आयुषी ने जीता गोल्ड

देवरिया, निज संवाददाता। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में आयुषी कुशवाहा ने जूनियर वर्ग अंडर-52 में पहले मुकाबले में अयोध्या के खिलाड़ी को 4-2, 5-3 व दूसरे मुकाबले में आगरा के खिलाड़ी को 8-6 व 10-7 से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सत्यम मिश्रा ने सीनियर- 68 किलोग्राम में मुरादाबाद के खिलाड़ी को 7-2 व 6-3 से हराकर रजत पदक प्राप्त किया। आयुषी का उत्तर प्रदेश टीम में चयन किया गया है। सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रशिक्षक गिरीश सिंह की देखरेख में स्टेडियम में अभ्यास करते हैं।

ये भी पढ़ें:छह साल की प्रियांगी बनीं स्टेट ताइक्वांडो चैंपियन

खिलाड़ियों की सफलता पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष संजय कनोडिया, प्रशिक्षक अभिषेक कुमार, अंकित चौहान, अभिषेक सिंह, आशीष सिंह, प्रियंका व अंजली ने बधाई दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News Deoria News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।