एसडीएम ने तटबंधों का किया निरीक्षण, पटवनियां के ग्रामीणों से ली जानकारी
मदनपुर में राप्ती नदी के जलस्तर में 24 घंटे में 35 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और तटवर्ती गांवों में चिंता बढ़ गई है। एसडीएम राजकुमार गुप्त ने बंधों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा। गांववालों से स्थिति पर चर्चा की गई।
मदनपुर (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। राप्ती नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में 35 सेंटीमीटर का इजाफा दर्ज किया गया है। नदी के उफनाने से बाढ़ का पानी बंधों पर दबाव बनाने लगा है। जिससे तटवर्ती गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। एसडीएम रूद्रपुर राजकुमार गुप्त ने बाढ़ खंड विभाग के अधिकारियों के साथ तटबंधों का निरीक्षण किया। जबकि नदी क्षेत्र के निकटवर्ती गांवों के लोगों से हालात के बारे में जानकारी लिया। शनिवार को एसडीएम रूद्रपुर राजकुमार गुप्त मदनपुर-केवटलिया बांध का निरीक्षण किया। नदी के बढ़ते दबाव को देखते हुए उन्होंने संबंधितों को अलर्ट रहने के लिए कहा।
एसडीएम ने केवटलिया बाढ़ चौकी पर तैनाती आदि के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने पटवनियां गांव के लोगों से भी वार्ता किया। उपजिलाधिकारी रुद्रपुर ने बाढ़ खंड विभाग से रैनकट, रैटहोल, स्याही के मांद को दुरूस्त करा लेने को कहा। लोगों का कहना था कि पिछले एक सप्ताह से नदी के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 35 सेंटीमीटर की बढ़त नोट किया गया है। मौके पर अवर अभियंता शुभम गुप्त, भरत कुमार आदि मौजूद रहे।
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