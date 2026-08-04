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बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाये अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया में डीएम मधुसूदन हुल्गी ने कर वसूली, चकबंदी और लंबित राजस्व वादों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को अगस्त अंत तक वार्षिक लक्ष्य का 50 प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया। लंबित मामलों के निस्तारण के लिए पंचायत भवन में कार्य योजना बनाई गई।

बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाये अधिकारी

देवरिया, निज संवाददाता। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने कर एवं करेत्तर, राजस्व वसूली, चकबंदी तथा राजस्व वादों की समीक्षा की। उन्होंने बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाने और सभी विभागों को अगस्त माह के अंत तक वार्षिक लक्ष्य का 50 प्रतिशत हासिल करने का निर्देश दिया। कहा कि लंबित राजस्व वादों धारा 24,116, 34 का निस्तारण सभी पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेगे।लंबित मामलों के निस्तारण को पंचायत भवन में लेखपालों के बैठने की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। 14 अगस्त तक अंश निर्धारण एवं फार्मर आईडी का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने, उपजिलाधिकारियों को जनता दर्शन में समय से बैठने, समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया।

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जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों में रोवर सिस्टम के माध्यम से धारा-24 के प्रकरणों का समयबद्ध, प्रत्येक तहसील में अगस्त में धारा-24 के 25 प्रारंभिक प्रकरण तथा उपजिलाधिकारी के आदेश के उपरांत 25 अनुपालन प्रकरणों, कृषक दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी वीके सिंह, एडीएम प्रशासन प्रेम नारायण सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व रामशंकर, उप जिलाधिकारीगण, तहसीलदार, उप संचालक चकबंदी आदि मौजूद रहे।

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