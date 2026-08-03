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कांवरियों की सेवा के लिए शिविर का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में देवघर के श्रावणी मेला में श्री देव काशी विश्वनाथ सेवा शिविर की शुरुआत रविवार को हुई। इसका उद्देश्य देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन, फलाहार, चिकित्सा सेवा और डाक सेवा प्रदान करना है। उद्घाटन समारोह में विभिन्न प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे।

कांवरियों की सेवा के लिए शिविर का शुभारंभ

धनबाद। देवघर में श्रावणी मेला में श्री देव काशी विश्वनाथ सेवा शिविर लगाया गया है। बांका जिले में गुढ़ियारी नदी के समीप शिविर का शुभारंभ रविवार को किया गया। इसका का उद्देश्य देवघर जानेवाले श्रद्धालुओं की सेवा करना है। शिविर में प्रतिदिन तीनों समय भोजन, फलाहार, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा डाक सेवा की व्यवस्था की गई है। शिविर के उद्घाटन अवसर पर कुंभनाथ सिंह, एलबी सिंह, विकास रंजन सिंह उर्फ पप्पू सिंह, टिंकू सिंह, उदय प्रताप सिंह, रविंद्र यादव तथा कुणाल सिंह आदि उपस्थित रहे।

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