10 हजार किलो एक्सपायर आटा व 800 किलो बेसन जब्त

देवघर,प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, शुद्ध एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा गठित संयुक्त खाद्य सुरक्षा दल ने गुरुवार को मंदिर मोड़ व आसपास के क्षेत्रों में व्यापक जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान होटल, भोजनालय, ठेला-खोमचा, डिस्ट्रीब्यूटर और थोक खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक-निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निरीक्षण के क्रम में खाद्य सुरक्षा दल ने सिद्धि विनायक ट्रेडिंग में जांच की। वहां फॉर्च्यून ब्रांड का लगभग 360 बैग करीब 10 हजार किलोग्राम एक्सपायर्ड आटा तथा इमामी ब्रांड का लगभग 80 बैग करीब 800 किलोग्राम एक्सपायर्ड बेसन पाया गया।

टीम ने एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री तत्काल बिक्री से अलग कर प्रतिष्ठान में ही सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के तहत प्रतिष्ठान संचालक को नोटिस जारी कर अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं, मंदिर मोड़ स्थित देसी जायका भोजनालय के निरीक्षण के दौरान रसोईघर में भारी गंदगी पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संचालक को नोटिस जारी किया और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मेले के दौरान साफ-सफाई और खाद्य गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन स्पाइस मटन हाउस में एक उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर भी विस्तृत जांच की गई। हालांकि, जांच के दौरान विभिन्न भोजनालयों में उपयोग किए जा रहे पनीर की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी होटल, भोजनालय और खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को परिसर की साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य पदार्थों के रख-रखाव, स्वच्छ रसोई, शुद्ध पेयजल और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। कहा कि श्रावणी मेले के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, प्रकाश चंद्र गुग्गी, शैलेश कुमार यादव, अंजली विवा मिंज सहित सहायक प्रिंस कुमार चौधरी, जशलोक प्रकाश, रोहित कुमार महतो, देव कुमार जायसवाल तथा पुलिस बल शामिल थे। खाद्य सुरक्षा कार्यालय ने श्रद्धालुओं और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 24 घंटे शिकायत व्यवस्था भी शुरू की है। विभाग ने अपील की कि यदि किसी होटल, भोजनालय या खाद्य प्रतिष्ठान में मिलावटी, एक्सपायर्ड अथवा अस्वच्छ खाद्य सामग्री की बिक्री की सूचना मिले तो उपभोक्ता- 8448739474 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।