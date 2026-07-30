श्रद्धालुओं की सुविधा को आज से बाबा मंदिर में अरघा से जलार्पण
देवघर, कार्यालय संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने मेला क्षेत्र और बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में चल रही विभिन्न तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।
देवघर, कार्यालय संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने मेला क्षेत्र और बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में चल रही विभिन्न प्रशासनिक व बुनियादी तैयारियों का सघन निरीक्षण किया।
तैयारियों का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर साल की तरह इस वर्ष भी देवघर आने वाले लाखों शिवभक्तों की सुविधा के लिए मंदिर में लगने वाले विशेष अरघा का निरीक्षण कर अरघा व्यवस्था गुरुवार से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नियंत्रित करने और उन्हें कतारबद्ध तरीके से सुलभ जलार्पण कराने के लिए बाबा मंदिर में अरघा लगाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि बाबा मंदिर के मंझला खंड में मुख्य अरघा स्थापित रहेगा। वहां से सामान्य कतार के माध्यम से आने वाले शिवभक्त और कूपन लेकर आए श्रद्धालु सुगमता से जलार्पण और बाबा का दिव्य दर्शन कर निकास मार्ग की ओर बढ़ेंगे। साथ ही मंदिर के निकास द्वार के पास स्थित नीर कुंड के निकट बाह्य अरघा लगाए जाएंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों, असहायों और बेहद कम समय में जलार्पण की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। आगे बाह्य अरघा की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हुए उपायुक्त ने बताया कि इन अरघा में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किया गया गंगाजल सीधे अत्याधुनिक पाइप-लाइन के माध्यम से नीर कुंड के रास्ते होते हुए गर्भगृह स्थित बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित होगा। यह व्यवस्था राजकीय श्रावणी मेले के दौरान पूरे माह रहेगी.
अधिकारियों को कड़े निर्देश
अधिकारियों को कड़े निर्देश : उपायुक्त ने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि श्रावणी मेले में आने वाले कांवरियों और भक्तों की सुरक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली और स्वच्छता व्यवस्था में रत्ती भर भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य देवघर आने वाले हर एक श्रद्धालु को सुलभ दर्शन कराना और उन्हें एक सुखद व पावन अनुभूति प्रदान करना है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त सुलोचना मीना, अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी व संबंधित अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
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