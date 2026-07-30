श्रद्धालुओं की सुविधा को आज से बाबा मंदिर में अरघा से जलार्पण

तैयारियों का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर साल की तरह इस वर्ष भी देवघर आने वाले लाखों शिवभक्तों की सुविधा के लिए मंदिर में लगने वाले विशेष अरघा का निरीक्षण कर अरघा व्यवस्था गुरुवार से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नियंत्रित करने और उन्हें कतारबद्ध तरीके से सुलभ जलार्पण कराने के लिए बाबा मंदिर में अरघा लगाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि बाबा मंदिर के मंझला खंड में मुख्य अरघा स्थापित रहेगा। वहां से सामान्य कतार के माध्यम से आने वाले शिवभक्त और कूपन लेकर आए श्रद्धालु सुगमता से जलार्पण और बाबा का दिव्य दर्शन कर निकास मार्ग की ओर बढ़ेंगे। साथ ही मंदिर के निकास द्वार के पास स्थित नीर कुंड के निकट बाह्य अरघा लगाए जाएंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों, असहायों और बेहद कम समय में जलार्पण की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। आगे बाह्य अरघा की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हुए उपायुक्त ने बताया कि इन अरघा में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किया गया गंगाजल सीधे अत्याधुनिक पाइप-लाइन के माध्यम से नीर कुंड के रास्ते होते हुए गर्भगृह स्थित बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित होगा। यह व्यवस्था राजकीय श्रावणी मेले के दौरान पूरे माह रहेगी.