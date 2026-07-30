श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुरूप मेला क्षेत्र की सुविधाओं को करें दुरुस्त : उपायुक्त

देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारी को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कांवरियों की कतार व्यवस्था बेहतर करने और सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर जोर दिया।

देवघर, कार्यालय संवाददाता। राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के सफल संचालन को लेकर विभिन्न तैयारियों का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया व पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बाबा मंदिर के आसपास के इलाकों, नेहरू पार्क, मनसिंघी, जालसार पार्क, शिवराम झा चौक, तिवारी चौक और बीएड कॉलेज का जायजा लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों व कार्यपालक अभियंता को आवश्यक व दिशा-निर्देश दिया, ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुरूप मेला क्षेत्र की सुविधाओं को दुरुस्त रखा जा सके।

तैयारी की समीक्षा निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने तिवारी चौक से शिवराम झा चौक तक कांवरियों की कतार व्यवस्था और अधिक सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कांवरियों के मार्ग, कतार व्यवस्था, साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल उपलब्धता और सुरक्षा मानकों की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में वस्तुस्थिति से अवगत होने के बाद उपायुक्त ने मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों और कार्यपालक अभियंता को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि मेला क्षेत्र की सभी मूलभूत सुविधाओं को श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार पूरी तरह दुरुस्त रखा जाए, ताकि बाहर से आने वाले शिवभक्तों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

श्रावणी मेले का महत्व उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों व कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया कि श्रावणी मेले के दौरान देवघर पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुलभ एवं सुरक्षित जलार्पण कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कतार प्रबंधन से होल्डिंग एरिया में व्यवस्थाएं उत्कृष्ट कोटि की होनी चाहिए। इस दौरान उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त सुलोचना मीना, अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी व संबंधित विभाग के अधिकारी व अभियंता उपस्थित थे।