श्रावणी मेला : 88,270 श्रद्धालुओं का हुआ इलाज

देवघर, राजकीय श्रावणी मेला के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक चिकित्सा व्यवस्था की है। 10 अगस्त तक 88,270 श्रद्धालुओं का ओपीडी उपचार हुआ, जिनमें 312 मरीजों को रेफर किया गया। पोलियो अभियान में 37,873 बच्चों का टीकाकरण किया गया। 4 से 10 अगस्त के बीच 5 श्रद्धालु मृत घोषित किए गए।

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेला क्षेत्र में व्यापक चिकित्सा व्यवस्था की गई है। स्थायी-अस्थायी अस्पतालों, स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। विभाग की समेकित रिपोर्ट के अनुसार 10 अगस्त तक मेला क्षेत्र में कुल 88,270 श्रद्धालुओं का ओपीडी में उपचार किया गया है। इनमें 59,511 पुरुष, 25,408 महिलाएं और 3,351 बच्चे शामिल हैं। उपचार के दौरान गंभीर अथवा विशेष चिकित्सा की आवश्यकता वाले 312 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। वहीं, केवल 10 अगस्त को विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों और अस्पतालों के ओपीडी में 13,568 श्रद्धालुओं का उपचार किया गया। इनमें 8,836 पुरुष, 4,107 महिलाएं और 574 बच्चे शामिल हैं। इस दिन 51 मरीजों को रेफर किया गया।

स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज सदर अस्पताल समेत स्वास्थ्य केंद्रों में भी इलाज : मेला क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पताल में भी लगातार मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 10 अगस्त को इन केंद्रों पर कुल 160 मरीजों का उपचार किया गया। वहीं अब तक इन केंद्रों में कुल 605 मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा दलों को तैनात किया गया है।

चिकित्सकों की तैनाती चिकित्सक और पारा मेडिकल कर्मी तैनात : मेला व्यवस्था के लिए जिले के 20 चिकित्सा पदाधिकारी, 145 पारा मेडिकल कर्मी और 10 एम्बुलेंस/जीप सेवा में लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से 91 चिकित्सा पदाधिकारी, 325 पारा मेडिकल कर्मी और 12 एम्बुलेंस/जीप की सेवाएं ली जा रही हैं। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा की 27 गाड़ियां भी उपलब्ध हैं।

पोलियो अभियान 37,873 बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक : श्रावणी मेला के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से पल्स पोलियो अभियान भी चलाया गया। अभियान के तहत अब तक 37,873 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस दौरान 2,258 बीओपीवी वायल का इस्तेमाल हुआ। देवघर शहरी क्षेत्र, जसीडीह और मोहनपुर में फिक्स्ड बूथों के साथ घर-घर जाकर भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई।

श्रद्धालुओं की स्थिति 5 मामले ब्रॉट डेथ दर्ज : स्वास्थ्य विभाग की उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 4 से 10 अगस्त के बीच 5 श्रद्धालु को सदर अस्पताल में मृत घोषित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 4 अगस्त को 1 सीजर डिसऑर्डर, 5 अगस्त को एक सीआर फेल्योर और 9 व 10 अगस्त को 3 मामले दर्ज किए गए हैं। सिविल सर्जन डॉ. एसपी मिश्रा और श्रावणी मेला के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. केके सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र में तैनात सभी चिकित्सा दलों को पूरी तत्परता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है। श्रद्धालुओं से अपील की कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें और तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य शिविर अथवा अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करें।