घोरमारा : पेड़ा कारखाने में छापा, खोवा व संदिग्ध सामग्री जब्त

देवघर, प्रतिनिधि श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देश पर शुक्रवार देर शाम खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मोहनपुर प्रखंड के घोरमारा अवस्थित एक पेड़ा कारखाने में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कारखाने से बड़ी मात्रा में खोवा तथा पेड़ा निर्माण में इस्तेमाल की जा रही संदिग्ध खाद्य सामग्री और कथित केमिकल युक्त पाउडर जब्त किया गया। हालांकि अधिकारियों ने जब्त सामग्री की मात्रा और कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी देने से फिलहाल इंकार किया। जानकारी के अनुसार उपायुक्त के निर्देश पर गठित खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अचानक घोरमारा बाजार से आगे स्थित पेड़ा निर्माण इकाई पहुंची।

छापेमारी का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा व संजय कुमार ने किया। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी संदीप कृष्ण, पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार, फतिया देवी तथा पुलिसबल मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार निरीक्षण के दौरान कारखाने में पेड़ा निर्माण के लिए रखे गए खोवा और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर अधिकारियों ने गंभीर आपत्ति जताई। जांच के क्रम में कुछ संदिग्ध पाउडर और अन्य सामग्री भी मिली, जिन्हें टीम ने जब्त किया। अधिकारियों ने मौके से खाद्य सामग्री के नमूने भी संग्रहित किए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जाने की संभावना है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कारखाने में रखी खाद्य सामग्री की स्थिति देखकर टीम ने गहन जांच की और कई बिंदुओं पर संचालक से पूछताछ भी की। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी को हिरासत में लिए जाने की सूचना नहीं है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने जब्त सामग्री की मात्रा, बरामद पदार्थों की प्रकृति अथवा आगे की कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि श्रावणी मेले में देवघर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार होटल, मिठाई दुकानों और खाद्य निर्माण इकाइयों की जांच करा रहा है। इसी अभियान के तहत घोरमारा में यह कार्रवाई की गई। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि जब्त की गई सामग्री खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप थी या नहीं, उसी के आधार पर संबंधित संचालक के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।