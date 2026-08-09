डीसी ने किया आईएमसीआर का औचक निरीक्षण

देवघर जिला प्रशासन आगामी श्रावणी मेला 2026 की दूसरी सोमवारी के लिए पूरी तरह सजग है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने मेला क्षेत्र के इंटीग्रेटेड मीडिया कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, जलार्पण और व्यवस्था की जानकारी ली और सभी अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की आगामी दूसरी सोमवारी के मद्देनजर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुलभ जलार्पण और सुव्यवस्थित मेला संचालन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने शनिवार को मेला क्षेत्र स्थित इंटीग्रेटेड मीडिया कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया।

प्रशासन की तैयारी इस दौरान डीसी ने वहां तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र की सघन निगरानी, विधि व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कंट्रोल रूम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा के उपकरण सीसीटीवी और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र पर पैनी नजर रखी जा रही है। डीसी ने कंट्रोल रूम में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ अपनी ड्यूटी निभाने का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

तकनीकी निगरानी साथ ही मेला क्षेत्र में तकनीक और सर्विलांस के माध्यम से की जा रही निगरानी को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्होंने तकनीकी व सुरक्षा से जुड़ी संबंधित एजेंसियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि नेटवर्क, लाइव फीड और कम्यूनिकेशन सिस्टम चौबीसों घंटे बिना किसी बाधा के काम करना चाहिए। ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या भीड़ के अत्यधिक दबाव की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को मिले और समय रहते त्वरित कार्रवाई की जा सके।