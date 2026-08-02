मारपीट व छिनतई मामले में पांच आरोपी रिहा
देवघर की अदालत ने पांच आरोपितों को मारपीट और सिकड़ी छिनतई के मामले में रिहा किया है। मामले में गवाह ने आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसके कारण अदालत ने सभी आरोपितों को रिहा करने का निर्णय लिया। यह मामला 8 मार्च 2022 को दर्ज किया गया था।
देवघर प्रतिनिधि। मारपीट एवं सिकड़ी छिनतई के आरोपों से संबंधित एक मामले में देवघर के ए ही जे एम की अदालत ने पांच आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया है। जीआर संख्या 1113/2022 ( सारवां थाना कांड संख्या 18/2022) के इस मामले में रिहा किए गए आरोपितों में देवघर जिला के सारवां थाना अंतर्गत पिछी डहुआ ग्राम निवासी निताय राउत, विनय राउत, रेणु देवी, रंजीत राउत एवं सुमित्रा देवी के नाम शामिल हैं। मामले में 8/ 3/ 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि मामले में गवाह ने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें