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मारपीट व छिनतई मामले में पांच आरोपी रिहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर की अदालत ने पांच आरोपितों को मारपीट और सिकड़ी छिनतई के मामले में रिहा किया है। मामले में गवाह ने आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसके कारण अदालत ने सभी आरोपितों को रिहा करने का निर्णय लिया। यह मामला 8 मार्च 2022 को दर्ज किया गया था।

मारपीट व छिनतई मामले में पांच आरोपी रिहा

देवघर प्रतिनिधि। मारपीट एवं सिकड़ी छिनतई के आरोपों से संबंधित एक मामले में देवघर के ए ही जे एम की अदालत ने पांच आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया है। जीआर संख्या 1113/2022 ( सारवां थाना कांड संख्या 18/2022) के इस मामले में रिहा किए गए आरोपितों में देवघर जिला के सारवां थाना अंतर्गत पिछी डहुआ ग्राम निवासी निताय राउत, विनय राउत, रेणु देवी, रंजीत राउत एवं सुमित्रा देवी के नाम शामिल हैं। मामले में 8/ 3/ 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि मामले में गवाह ने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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