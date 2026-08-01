देवघर-दिल्ली नाईट फ्लाट सेवा पुन: शुरू
देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए शाम की फ्लाइट सेवा बहाल कर दी गई है, जिससे श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। ये फ्लाइट्स 7:25 बजे देवघर पहुंचेंगी और 7:55 बजे लौटेंगी। इस सेवा से यात्रियों का समय बचेगा और सड़क व रेल पर दबाव कम होगा।
देवघर, कार्यालय संवाददाता। बाबा नगरी आने-जाने वाले हवाई यात्रियों और विशेषकर राजकीय श्रावणी मेला के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए शाम की फ्लाइट सेवा शनिवार से एक बार फिर बहाल कर दी गई है। गत जून महीने में इस सेवा को किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद पुन: शुरू किया गया है। श्रावणी मेला के दौरान बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए दिल्ली और देश के कोने-कोने से आने वाले भक्तों के लिए यह सेवा काफी मददगार साबित होगी।
फ्लाइट समय
दिल्ली से देवघर की यह फ्लाइट पूर्व निर्धारित समय के अनुसार दिल्ली से उड़ान भरकर शाम 7:25 बजे देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। उसके बाद यही विमान रात 7:55 बजे देवघर से दिल्ली के लिए वापस उड़ान भरेगा। इस सेवा के पुन: प्रारंभ होने के बाद अब देवघर से दिल्ली के बीच सुबह और शाम, दोनों वक्त की नियमित विमान सेवाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध हो गई हैं। मेला में शाम की फ्लाइट शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों के समय की बचत होगी, बल्कि रेल और सड़क मार्ग पर दबाव भी कम होगा। वहीं आगामी 4 जुलाई से देवघर एयरपोर्ट से असम के गौहाटी के लिए भी फ्लाईट सेव की शुरूआत हो जाएगी। उसके बाद देवघर से गौहाटी और गौहाटी से देवघर आना-जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बताते चलें कि वर्तमान में देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए दो, मुंबई, बेंगलुरु के लिए फ्लाईट सेवा उपलब्ध है।
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