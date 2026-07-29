घने कोहरे और हल्की बारिश से नैनीताल में बढ़ी ठंडक
नैनीताल में बुधवार को घना कोहरा और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। यहां का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे जुलाई के अंत में भी लोगों को ठंडक का एहसास हुआ।
नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल में बुधवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। और रुक-रुककर हल्की बारिश होती रही। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को जुलाई के अंत में भी ठंडक का एहसास हुआ। जिला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को नैनीताल का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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