Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घने कोहरे और हल्की बारिश से नैनीताल में बढ़ी ठंडक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

नैनीताल में बुधवार को घना कोहरा और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। यहां का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे जुलाई के अंत में भी लोगों को ठंडक का एहसास हुआ।

घने कोहरे और हल्की बारिश से नैनीताल में बढ़ी ठंडक

नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल में बुधवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। और रुक-रुककर हल्की बारिश होती रही। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को जुलाई के अंत में भी ठंडक का एहसास हुआ। जिला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को नैनीताल का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:Nainital News: घने कोहरे और हल्की बारिश से नैनीताल में बढ़ी ठंडक

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Weather Rain Temperature
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।