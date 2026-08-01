डेंगू फैलाने वाला मच्छर घर में ही पल रहा, केजीएमयू ने किया आगाह
डेंगू, मलेरिया और अन्य संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सफाई और जागरूकता आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए। एडीज मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए सफाई पर ध्यान दें। असामान्य बुखार की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
नोट...सर फोटो है -मानसून में साफ पानी में पनपता है एडीज मच्छर, सप्ताह में 10 मिनट सफाई जरूरी
-बुखार के पहले 24 घंटे अहम, समय पर जांच और इलाज से टल सकती हैं गंभीर जटिलताएं
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।
डेंगू, मलेरिया और अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लोगों की जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता सबसे जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर और आसपास साफ-सफाई बनाए। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने की जिम्मेदारी निभाए तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। यह जानकारी केजीएमयू माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. विमला वेंकटेश ने कही।
जागरूकता कार्यक्रम
वह शनिवार को केजीएमयू में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। डॉ. विमला वेंकटेश ने कहा कि डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर गंदे नहीं, बल्कि साफ और रुके हुए पानी में पनपता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम 10 मिनट निकालकर कूलर, गमले, बाल्टियां, ओवरहेड टैंक, पुराने टायर और अन्य जलभराव वाले स्थानों की जांच करें। जमा पानी तुरंत हटाएं। इससे मच्छरों की संख्या कम होगी और डेंगू का खतरा भी घटेगा।
बुखार के लक्षण
माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉ. शीतल वर्मा ने कहा कि मानसून में बुखार के शुरुआती 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लगातार बुखार आने पर इसे नजरअंदाज न करें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने से बचें। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने पिएं। समय पर जांच कराएं। बेवजह एंटीबायोटिक का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि समय पर जांच से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, लेप्टोस्पायरोसिस और वायरल संक्रमण की सही पहचान कर जल्द इलाज शुरू किया जा सकता है।
डेंगू-मलेरिया से बचाव के उपाय
-सप्ताह में एक दिन कूलर और पानी की टंकियां पूरी तरह खाली कर साफ करें
-गमलों, बाल्टियों, पुराने टायर और अन्य बर्तनों में पानी जमा न होने दें
-पूरी बांह के कपड़े पहनें और मच्छरदानी या मच्छररोधी उपाय अपनाएं
-घर और आसपास नियमित सफाई रखें
-तेज बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
-लगातार तेज बुखार
-सिर और शरीर में तेज दर्द
-आंखों के पीछे दर्द
-उल्टी या अत्यधिक कमजोरी
-त्वचा पर लाल चकत्ते
-प्लेटलेट्स कम होने के संकेत या खून आने की शिकायत
-ठंड लगना, कंपकंपी और बार-बार बुखार आना
-सांस लेने में तकलीफ या अत्यधिक सुस्ती होने पर तुरंत अस्पताल जाएं।
सामान्य प्रश्न
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