डेंगू रोकथाम को लेकर जलजमाव वाले स्थलों की होगी विशेष निगरानी

जिले में अब तक मिले डेंगू के सात मरीज, डीएम ने विभागों को दिए समन्वित अभियान चलाने के निर्देश स स स स सस स सस सस स स सस स सस स स सस स सस स स स स स सस स स सस सस स स

डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर बुधवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम अभिलाषा शर्मा ने की। इसमें विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समयबद्ध कार्रवाई करने पर चर्चा हुई।

बैठक में चर्चा डीएम ने डेंगू मुक्त औरंगाबाद के लक्ष्य को लेकर सभी विभागों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया। नगर परिषद और नगर पंचायत के अधिकारियों को नियमित साफ-सफाई, जलजमाव वाले स्थलों की पहचान कर निकासी, टायर, कबाड़, निर्माण स्थलों और खाली भूखंडों में पानी जमा नहीं होने देने तथा जरूरत के अनुसार फॉगिंग और एंटी लार्वा अभियान चलाने को कहा गया।

शिक्षा विभाग की भूमिका जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने, प्रत्येक शनिवार ड्राई डे मनाने और छात्रों के माध्यम से घर-घर संदेश पहुंचाने का निर्देश दिया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पंचायत स्तर पर स्वच्छता अभियान और ग्राम सभाओं में डेंगू जागरूकता शामिल करने को कहा गया। जीविका समूहों, आईसीडीएस और आंगनबाड़ी सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग के निर्देश लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पेयजल स्रोतों की निगरानी, पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत और जल भंडारण टंकियों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन को संदिग्ध मरीजों की जांच, प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण, लार्वा नियंत्रण अभियान और आशा-एएनएम के माध्यम से जागरूकता फैलाने को कहा गया। बैठक में जिले में डेंगू की स्थिति की समीक्षा की गई। वर्ष 2026 में अब तक जिले में डेंगू के सात पॉजिटिव मामले मिले हैं, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 58 थी।

नियमित निगरानी उपलब्ध जांच किट, फॉगिंग मशीन, टेमीफॉस और ब्लीचिंग पाउडर की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। डीएम ने सभी विभागों को नोडल पदाधिकारी नामित करने, प्रत्येक शनिवार ड्राई डे का पालन कराने और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम में जनसहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों को पनपने से रोकें : सिविल सर्जन जुलाई से नवंबर तक डेंगू का खतरा अधिक, सप्ताह में एक दिन एक घंटे ड्राई डे मनाने की अपील औरंगाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि वर्षा ऋतु में डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है।

सतर्कता की अपील इसे देखते हुए सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार ने जिलेवासियों से सतर्क रहने और डेंगू से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जुलाई से नवंबर तक डेंगू का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। इसकी रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका मच्छरों को पनपने से रोकना है। उन्होंने बताया कि डेंगू का मच्छर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले अधिक सक्रिय रहता है। इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से घर से बाहर निकलते समय पूरी बांह के कपड़े पहनने की अपील की। बच्चों को भी खेलने के दौरान शरीर को ढकने वाले ढीले और आरामदायक कपड़े पहनाने को कहा।

स्वच्छता बनाए रखने की जरूरत सिविल सर्जन ने कहा कि घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। गड्ढों, टूटे बर्तनों, टायरों, गमलों, कूलर, छतों और अन्य जगहों पर पानी जमा नहीं होने दें। उन्होंने सप्ताह में एक दिन एक घंटे का "ड्राई डे" मनाने की अपील करते हुए कहा कि इस दौरान पानी जमा होने वाले सभी स्थानों को खाली कर सूखा रखें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए नियमित रूप से एंटी लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है। जरूरत के अनुसार फॉगिंग मशीन से भी मच्छरों के नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। सिविल सर्जन ने कहा कि डेंगू पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। जनसहयोग से ही इस बीमारी की रोकथाम प्रभावी ढंग से की जा सकती है।