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खगड़िया : डेंगू-चिकनगुनिया से बचाव को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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चौथम (खगड़िया) से रवि शंकर कुमार की रिपोर्ट डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी को लेकर

खगड़िया : डेंगू-चिकनगुनिया से बचाव को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

चौथम (खगड़िया) से रवि शंकर कुमार की रिपोर्ट डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। बीमारी से बचाव को लेकर लगातार प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। यह बातें शनिवार को आयोजित प्रशिक्षण में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अनिल कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर अलग-अलग बेड लगाये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण स्तर पर जागरूकता एवं रोकथाम को लेकर विशेष पहल शुरू की गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर चौथम प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में क्षेत्र के ग्रामीण चिकित्सकों के लिए डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव, सुरक्षात्मक उपाय और मरीजों की पहचान को लेकर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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प्रशिक्षण में ग्रामीण चिकित्सकों को डेंगू एवं चिकनगुनिया बुखार के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय, मरीजों की पहचान तथा उपचार की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि बरसात के मौसम में मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बनने के कारण डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देना, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना तथा मच्छरों से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। ग्रामीण चिकित्सकों को लोगों के बीच इन उपायों को लेकर जागरूकता फैलाने पर भी विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण चिकित्सकों को डेंगू और चिकनगुनिया के संदिग्ध मरीजों की पहचान करने के तरीके भी बताए गए। विशेषज्ञों ने कहा कि तेज बुखार, शरीर में दर्द, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी सहित अन्य लक्षणों वाले मरीजों की स्थिति पर विशेष नजर रखनी चाहिए। संदिग्ध मरीजों को समय पर स्वास्थ्य केंद्र भेजने तथा आवश्यक जांच एवं चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि ग्रामीण चिकित्सक अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को मच्छरजनित रोगों से बचाव के लिए लगातार जागरूक करें। विशेष रूप से घरों के आसपास जमा पानी, कूलर, गमले, पुराने टायर, टूटे-फूटे बर्तन और अन्य ऐसे स्थानों की नियमित सफाई करने की सलाह दी गई, जहां मच्छरों के पनपने की संभावना रहती है। साथ ही मच्छरदानी के प्रयोग, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने तथा आवश्यकता के अनुसार मच्छररोधी उपाय अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने को कहा गया। इस संबंध में स्वास्थ्य प्रबंधक अमर कुमार ने बताया कि एक अगस्त को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामीण चिकित्सकों के साथ बैठक आयोजित कर डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव और सुरक्षात्मक उपायों को लेकर प्रशिक्षण दें। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में चौथम सीएचसी में यह एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वीवीडीएस मनीष कुमार, डब्ल्यूएचओ मॉनिटर संजय कुमार, जिला प्रतिनिधि करण कुमार, ओमकार ठाकुर, पूजा कुमारी, मंकेश कुमार सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। इसके अलावा केरल बाग क्षेत्र के ग्रामीण चिकित्सक उमेश कुमार, शैलेश कुमार, विद्यानंद सिंह, अवधेश कुमार समेत चौथम प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण चिकित्सकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण के अंत में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण चिकित्सकों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्र में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर लोगों को जागरूक करें तथा बुखार या अन्य संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों को स्वयं उपचार करने के बजाय समय पर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच और चिकित्सकीय परामर्श के लिए भेजें।

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