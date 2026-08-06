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लगातार बारिश व जलजमाव के बीच डेंगू की बढ़ी आशंका, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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अररिया में लगातार हो रही बारिश और जल जमाव के कारण डेंगू का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसके नियंत्रण के लिए विशेष वार्ड तैयार किए हैं। डीएम विनोद दूहन ने लापरवाही न बरतने का आदेश दिया है, और आम लोगों को जागरूक करने के प्रयास जारी हैं।

लगातार बारिश व जलजमाव के बीच डेंगू की बढ़ी आशंका, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

अररिया, वरीय संवाददाता इन दिनों लगातार हो रही बारिश व जगह-जगह जल जमाव के कारण डेंगू की आशंका बढ़ गयी है। डेंगू से निपटने जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क व सावधान होने का दावा कर रहे हैं। रोग के प्रसार की संभावना को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। डीएम विनोद दूहन के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डेंगू नियंत्रण

ये भी पढ़ें:जिले में डेंगू के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए एनएस-1 किट उपलब्ध

डेंगू नियंत्रण के उपाय

के प्रति गंभीर दिख रहे हैं। डीएम का सख्त आदेश है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही या चूक नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

विशेष वार्ड की व्यवस्था

जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ अजय कुमार सिंह ने कहा कि डेंगू के संभावित खतरों से निपटने के लिये विभिन्न सरकारी अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाये गये हैं। सदर अस्पताल में 10 बेड, फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में पांच बेड क्षमता वाला विशेष वार्ड बनाये गये है। सभी पीएचसी में डेंगू मरीजों के उपचार के लिये दो बेड आरक्षित किये गये हैं। जलजमाव वाले क्षेत्र में नगर परिषद व पंचायती राज विभाग समन्वय स्थापित कर टेमीफोस दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

निगरानी और परीक्षण

डॉ सिंह ने बताया कि डेंगू संबंधी मामलों की सतत निगरानी के लिये नोडल अधिकारी व रेपिड रिस्पोंस टीम गठन किया जा रहा है। डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बताया कि जिले के केवल सदर अस्पताल में ही एलिजा कंफर्मेशन टेस्ट की सुविधा है। जिले के अन्य सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में इसकी स्क्रीनिंग जांच की जाती है। बताया कि एलिजा कंफर्मेशन टेस्ट के बाद यदि किसी मरीज में प्लेटलेट्स की संख्या कम रही है तो उसे सरकारी एम्बुलेंस के जरिये पूर्णिया मेडिकल कॉलेज या मधेपुरा भेजते हैं।

पिछले मामलों का आँकड़ा

तीन साल पहले मिले थे 312 मरीज:

वीबीडीसीओ राम कुमार ने बताया कि जिले के सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में डेंगू संबंधी जांच के लिये पर्याप्त मात्रा में जांच स्क्रीनिंग किट उपलब्ध कराया गया है। अररिया सदर अस्पताल में एलिजा टेस्ट की व्यवस्था है। श्री कुमार ने बताया कि जिले में अभी तक कहीं से भी डेंगू के कोई केस नहीं मिले है। जबकि पिछले साल 26 मामले आए थे । तीन साल पहले 312 मरीज मिले थे। बताया कि डेंगू से संभावित खतरों से निपटने के लिए टेमीफोस दवा का लगातार छिड़काव किया जा रहा है।

डीएम के निर्देश

बोले पदाधिकारी:

डीएम विनोद दूहन ने कहा कि मानसून के समय पर डेंगू सहित जल जनित अन्य बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। डेंगू से बचाव संबंधी उपायों के प्रति आम लोगों को जागरूक करते हुए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इसके समुचित जांच व उपचार का इंतजाम सुनिश्चित कराने का वे निर्देश दिया गया है। डेंगू संबंधी मामलों को लेकर हॉट स्पॉट इलाकों की खास निगरानी की हिदायत दी गयी है। अस्पतालों में डेंगू मरीज के उपचार को लेकर विशेष इंतजाम सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

सामान्य प्रश्न

अररिया में डेंगू की आशंका क्यों बढ़ गई है?
अररिया में लगातार हो रही बारिश व जगह-जगह जल जमाव के कारण डेंगू की आशंका बढ़ गई है।
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