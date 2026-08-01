राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव पर मुकदमा
श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा नेताओं ने इन आरोपितों पर हिंदू समाज की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। जांच शुरू कर दी गई है।
नई दिल्ली/ वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर शुक्रवार को संसद परिसर में किए गए नाटकीय प्रदर्शन ने विपक्षी नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं, नई दिल्ली में भी इन नेताओं के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में विधायक अनिल शर्मा, करनैल सिंह और अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने शनिवार को नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त से मुलाकात की। सांसद ने नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की।
आरोप लगाया कि इन नेताओं ने हिन्दू समाज की भावनाओं को आहत करने के साथ पुजारियों व श्रद्धालुओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है।उधर,वाराणसी में पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु बालक देवाचार्य की तहरीर पर शनिवार को कोतवाली थाने में तीनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इससे पूर्व पीठाधीश्वर के नेतृत्व में कई संतों ने डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल से मुलाकात कर संसद परिसर के मकर द्वार के पास नाटक के रूप में किए गए प्रदर्शन की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सांसदों का ‘नाटक’ स्वाभाविक न होकर पूर्वनियोजित था। चेताया कि ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शन धार्मिक असंतोष, तनाव और वैमनस्य पैदा करेंगे। इस बीच, डीसीपी काशी जोन ने बताया कि पीठाधीश्वर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
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