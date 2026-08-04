ओखला एन्क्लेव में तोड़फोड़ अभियान, आठ पक्के निर्माण हटाए
फरीदाबाद के ओखला एन्क्लेव में मंगलवार को डीटीपी इंफोर्समेंट ने अतिक्रमण हटाने और तोड़फोड़ का अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में इस अभियान के दौरान आठ अवैध निर्माणों को हटाया गया। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फरीदाबाद, सरसमल। ओखला एन्क्लेव (दुर्गा बिल्डर) में मंगलवार को डीटीपी इंफोर्समेंट की ओर से अतिक्रमण हटाओ और तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई। अभियान के दौरान आठ स्थायी अवैध निर्माणों को हटाया गया। डीटीपी इंफोर्समेंट की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मशीनों की सहायता से कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। विभाग का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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