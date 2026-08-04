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भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग, जेएलकेएम ने आयोग में व्यापक सुधार का रखा प्रस्ताव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने झारखंड में सरकारी नियुक्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। मोर्चा ने भर्ती परीक्षाओं में विवादों के चलते विश्वास बहाली की आवश्यकता पर जोर देते हुए जेपीएससी एवं जेएसएससी की चयन प्रक्रिया में सुधार की मांग की है।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग, जेएलकेएम ने आयोग में व्यापक सुधार का रखा प्रस्ताव
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग, जेएलकेएम ने आयोग में व्यापक सुधार का रखा प्रस्ताव

जमशेदपुर। लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने झारखंड में सरकारी नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। मोर्चा का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े लगातार विवादों के कारण अभ्यर्थियों का भरोसा प्रभावित हुआ है, इसलिए आयोगों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार आवश्यक है।जेएलकेएम ने मांग की है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के प्रतिनिधियों वाली उच्चस्तरीय चयन समिति गठित की जाए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करें। मोर्चा ने संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत जेपीएससी की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा तथा आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन पर भी विचार करने की मांग की है।इसके

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अलावा, प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में यूपीएससी की कार्यप्रणाली और तकनीकी मानकों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। जेएलकेएम ने सरकार से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार लागू करने की अपील करते हुए कहा कि इससे युवाओं का विश्वास बहाल होगा और योग्यता आधारित भर्ती व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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