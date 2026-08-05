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कार्यरत शिक्षकों को टीईटी से दी जाए छूट : सुशील पांडेय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक लखनऊ, प्रमुख संवाददाता परिषदीय स्कूलों के

कार्यरत शिक्षकों को टीईटी से दी जाए छूट : सुशील पांडेय

परिषदीय स्कूलों के कार्यरत शिक्षकों को टीईटी से छूट दिए जाने और पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग शिक्षकों ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में जोर-शोर से उठाई गई। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुशील पांडेय ने कहा कि वर्षों से कार्य कर रहे शिक्षकों को अब टीईटी पास करने के लिए बाध्य न किया जाए।उन्होंने कहा कि ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। शिक्षक हितों की लड़ाई को जोर-शोर से लड़ा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षक विरोधी प्रावधानों को हटाया जाए। शिक्षकों के लंबित देयकों का भुगतान शीघ्र कराए जाने के लिए आंदोलन किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभिमन्यु प्रसाद तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की एकता व संघर्ष से ही उन्हें उनके अधिकार मिले हैं। ऐसे में शिक्षकों को संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होना होगा।

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