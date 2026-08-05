गुरुजी आज होते तो छात्रों के साथ धरना पर बैठ जाते : जयराम
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने धनबाद में जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ एकदिवसीय महाधरना का आयोजन किया। विधायक जयराम महतो ने छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय बर्दाश्त न करने की बात कही और सीबीआई जांच की मांग की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) धनबाद जिला की ओर से धनबाद जिला मुख्यालय के समीप मेमको मोड़ पर जेपीएससी परीक्षा में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एकदिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद विधायक जयराम महतो ने कहा कि आज गुरुजी शिबू सोरेन की पुण्यतिथि है। आज अगर वे होते तो रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ धरना पर बैठते। आज हम गुरुजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य के युवा बारिश में भीगकर न्याय की मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शक्तिनाथ महतो और संचालन जिला महासचिव सलाउद्दीन अंसारी ने किया।
महाधरना में बड़ी संख्या में पार्टी के केंद्रीय, जिला, प्रखंड पदाधिकारी, सभी विंग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो थे। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं तो उसकी निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, जिससे सत्य सामने आए और दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड मिले। उन्होंने कहा कि झारखंड के लाखों छात्र वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। यदि चयन प्रक्रिया पर ही प्रश्नचिह्न लग जाए तो युवाओं का विश्वास व्यवस्था से उठ जाता है। इसलिए सरकार को छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए शीघ्र सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंGangesh Gunjan
शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
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