Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बैठक में चलाए जा रहे आंदोलन की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

मेदिनीनगर में बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन की समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पुण्यतिथि 4 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया गया और उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई।

बैठक में चलाए जा रहे आंदोलन की समीक्षा

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की बैठक में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नियुक्ति कि मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन की समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि चार अगस्त को पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोर्चा अध्यक्ष उदय राम ने कहा कि शिबू सोरेन शोषण दमन, अन्याय ,महाजनी प्रथा ,सूदखोरी के खिलाफ संघर्ष किए थे। गरीबों का हक अधिकार के लिए वह बराबर संघर्ष करते रहें। बैठक में शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा मेदिनीनगर में लगाने के मांग सरकार से की गई। बैठक में मुख्य रूप से संजय मिस्त्री, जयपाल मोची, कृष्णा राम, अनील राम, प्रेम कुमार, संतोष विश्वकर्मा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा हुई स्थापित, 04 अगस्त को होगा अनावरण
ये भी पढ़ें:Sahibganj News: शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर कल होने वाली श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे मंत्री दीपक बिरुआ
ये भी पढ़ें:Ghatsila News: चाकुलिया: गुरुजी की प्रथम पुण्यतिथि पर चार अगस्त को होगा भव्य श्रद्धांजलि समारोह, तैयारियां तेज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।