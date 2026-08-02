बैठक में चलाए जा रहे आंदोलन की समीक्षा

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की बैठक में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नियुक्ति कि मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन की समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि चार अगस्त को पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोर्चा अध्यक्ष उदय राम ने कहा कि शिबू सोरेन शोषण दमन, अन्याय ,महाजनी प्रथा ,सूदखोरी के खिलाफ संघर्ष किए थे। गरीबों का हक अधिकार के लिए वह बराबर संघर्ष करते रहें। बैठक में शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा मेदिनीनगर में लगाने के मांग सरकार से की गई। बैठक में मुख्य रूप से संजय मिस्त्री, जयपाल मोची, कृष्णा राम, अनील राम, प्रेम कुमार, संतोष विश्वकर्मा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।