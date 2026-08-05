संथाली भाषा में नामांकन बहाल करने की मांग को लेकर विभावि में धरना
भारतीय आदिवासी कल्याण सेवा समिति और आदिवासी छात्र संघ हजारीबाग ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बाहर संथाली भाषा में नामांकन पुनः शुरू करने की मांग को लेकर धरना और भूख हड़ताल की। प्रदर्शनकारियों ने शैक्षणिक अधिकारों एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए तत्काल नामांकन बहाल करने की मांग की।
हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। भारतीय आदिवासी कल्याण सेवा समिति एवं आदिवासी छात्र संघ हजारीबाग के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर संथाली भाषा में नामांकन पुनः शुरू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल आयोजित की गई। प्रदर्शनकारियों ने वीबीयू और संत कोलंबस महाविद्यालय में संथाली भाषा में स्नातक व पीजी स्तर पर नामांकन तत्काल बहाल करने, संथाली भाषा शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने तथा भविष्य में नामांकन बंद नहीं करने का लिखित आश्वासन देने की मांग की।वक्ताओं ने कहा कि संथाली भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है, इसलिए इसकी उपेक्षा आदिवासी समाज के शैक्षणिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान पर आघात है।
आंदोलनकारियों ने कहा कि यह केवल भाषा नहीं, बल्कि अस्तित्व, संस्कृति और भविष्य का सवाल है। धरना में जिला अध्यक्ष पप्पू एक्का, केंद्रीय उपाध्यक्ष सुशील उड़िया, रमेश हांसदा, सुधीर बास्के, रवि लिंडा समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए।
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