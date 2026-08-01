काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ी पैसेंजर फिर चलाने की मांग
काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ी पैसेंजर फिर चलाने की मांगकाकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ी पैसेंजर फिर चलाने की मांगकाकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ी पैसेंजर फिर चला
सहारनपुर। सांस्कृतिक समिति ‘विभावरी’ ने काकोरी ट्रेन एक्शन से ऐतिहासिक रूप से जुड़ी सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन संख्या 54254-54251 का संचालन दोबारा शुरू कराने की मांग उठाई है। समिति का कहना है कि कोरोना काल में बंद हुई इस ट्रेन को जनहित और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए फिर चलाया जाना चाहिए। इस संबंध में वरिष्ठ संरक्षक सदस्य हरि राम पथिक, अध्यक्ष डॉ. राम विनय शर्मा और सचिव डॉ. विजेंद्र पाल शर्मा ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है।
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