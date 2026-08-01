छह साल से बिजली कंपनियों में बंद नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग
- राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं के अनुपात में कर्मचारी बेहद कम,
लखनऊ, विशेष संवाददाता
राज्य की बिजली कंपनियों में बीते छह साल से नियमित भर्तियां बंद हैं। इन्हें दोबारा शुरू करने की मांग राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने की है। उपभोक्ता परिषद के मुताबिक उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है और उसके अनुपात में नियमित कर्मचारी कम हो रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ता सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित भर्तियां जरूरी हैं।
कर्मचारियों की कमी
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि सलाहकार समिति की बैठक में कर्मचारियों की कमी का मामला उठाया गया था। इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मौजूदा समय में यूपी में 3 करोड़ 80 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, लेकिन नियमित कर्मियों की संख्या महज 26 हजार रह गई है। ऐसे में उपभोक्ता सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता
इससे मौजूदा कर्मियों पर काम का दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि बिजली कर्मियों की भर्ती के लिए विद्युत सेवा आयोग है। बिजली आवश्यक सार्वजनिक सेवा है और इसमें पर्याप्त प्रशिक्षित नियमित कर्मचारियों का होना अनिवार्य है। भर्तियां न करना विद्युत सेवाओं को प्रभावित करने जैसा है। लिहाजा इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वे बेहतर बिजली सेवाओं के लिए खाली नियमित पदों पर भर्तियां की जाएं।
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