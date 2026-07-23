38 भवन गिराने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों गिराए जाने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने विश्वविद्यालय को सरकारी विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की है, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा और भविष्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सके।
जौहर यूनिवर्सिटी:: रामपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराए जाने के प्रस्तावित निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने विश्वविद्यालय को सरकारी विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग भी उठाई।
ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे
राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में विभिन्न वर्गों के गरीब एवं संपन्न परिवारों के छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराया जाता है तो इसका सीधा असर हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा और उनके भविष्य पर पड़ेगा। साथ ही अभिभावकों की मेहनत और आर्थिक निवेश भी प्रभावित होगा। ज्ञापन में सुझाव दिया गया है कि भवनों को ध्वस्त करने के बजाय विश्वविद्यालय को सरकारी विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका संचालन किया जाए।
संगठन की मांग
संगठन का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी और विश्वविद्यालय में खर्च हुई सरकारी धनराशि तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए 38 भवनों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और विश्वविद्यालय के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सकारात्मक निर्णय लिया जाए।
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