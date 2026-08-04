शिक्षामित्रों ने की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष करने की मांग
- 88 हजार शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में करें शामिल - बेसिक शिक्षा मंत्री
लखनऊ, प्रमुख संवाददातायूपी में परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 1.48 लाख शिक्षामित्रों ने सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग की है। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह से मुलाकात की।संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में मंत्री से मिले प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि 88 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास नहीं हैं। उन्हें परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए आगे आयोजित होने वाली विशेष टीईटी में शामिल किया जाए। जिससे शिक्षामित्रों को भी आगे कठिनाई का सामना न करना पड़े।
वहीं 60 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं जो टीईटी पास हैं लेकिन उन्हें शिक्षक पद के लिए सुपर टीईटी पास करने से छूट दी जाए। शिक्षामित्रों को 11 महीने की बजाए 12 महीने का मानदेय दिया जाए। मंत्री से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में संघ के महामंत्री सुशील यादव व उपाध्यक्ष अजय सिंह भी मौजूद रहे।
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