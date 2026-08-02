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केंद्र सरकार से आरक्षण समाप्त करने की उठाई मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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भारत जागृति कॉन्फ्रेंस की बैठक रविवार को हुई, जहां सुमित शर्मा ने नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि यह केवल योग्यता और हुनर के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने जातिवाद की राजनीति को खत्म करने और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को भी बताया।

केंद्र सरकार से आरक्षण समाप्त करने की उठाई मांग

भारत जागृति कॉन्फ्रेंस की बैठक रविवार को नगर स्थित कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में केन्द्र सरकार से आरक्षण समाप्त करने की मांग की गई। रविवार को बैठक में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित शर्मा ने कहा कि नौकरियो में आरक्षण को समाप्त करके केवल योग्यता व हुनर के आधार पर सभी धर्म व जाति के लोगो को वरीयता प्रदान की जाए। जिससे अपनी मेहनत के दम पर सभी लोगो को नौकरी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके । उन्होने कहा कि भारत देश से जातिवाद की राजनीति समाप्त होनी चाहिए जातिवाद की राजनीति से आपसी मतभेद पैदा होते है।

उन्होने कहा कि ऊँच नीच की राजनीति ना करके देश की सभी पार्टियो को केवल विकास कि बात करनी चाहिए जिससे भारत देश और विकसित हो सकेगा, अगर देश विकसित होगा तो आने वाली जनरेशन को किसी भी परेशानी का सामना नही करना पडेगा और उनका भविष्य उज्जवल हो सकेगा । उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी योजना बनानी होगी, जिससे जाति व धर्म ना पूछकर उनके आर्थिक आधार पर योजना का लाभ मिल सके। बैठक मे सुमित शर्मा, अनिल गुप्ता, प्रेम गुप्ता,मनोज गुप्ता,डॉ. अमित लाठे,सूर्य कान्त,हरि शंकर वर्मा, सौरभ कौशिक, बृजेश भरतबाल, डॉ. सुखबीर सिंह,पुलकित शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।

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