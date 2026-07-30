ठेका मजदूरों को भी मिले 500 रुपये कूपन व चिकित्सा सुविधा
ठेका मजदूरों को भी मिले 500 रुपये कूपन व चिकित्सा सुविधाठेका मजदूरों को भी मिले 500 रुपये कूपन व चिकित्सा सुविधाठेका मजदूरों को भी मिले 500 रुपये कूपन
बीपीएससीएल के पावर प्लांट में कार्यरत ठेका मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के महामंत्री डीसी गोहाई ने मजदूरों के साथ बैठक की। बैठक में बीएसएल की तर्ज पर बीपीएससीएल के ठेका मजदूरों को भी 500 रुपये का कूपन तथा ईएसआई से वंचित श्रमिकों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। गोहाई ने चेतावनी दी कि मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, अधिकारों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अशोक कुमार, प्राण केवट, विजय कुमार, बाबूलाल रजवार सहित कई मजदूर उपस्थित थे।
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