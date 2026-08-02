गया वंदे भारत एक्सप्रेस को पटना तक चलाने की मांग
धनबाद के जदयू सांसद खीरु महतो और जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र सौंपा। पत्र में हावड़ा-गया वंदे भारत ट्रेन के पटना तक विस्तार और बंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली के लिए नई ट्रेनों की मांग की गई।
धनबाद। जदयू के राज्यसभा सांसद सह रेलवे बोर्ड स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य खीरु महतो के साथ पूर्व मध्य रेलवे जोनल रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य सह धनबाद जदयू के जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं को लेकर नई दिल्ली में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र सौंपा। पत्र में धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा-गया वंदे भारत का विस्तार पटना तक करने की मांग की गई। उन्होंने बंगलुरु, पुणे और नई दिल्ली के लिए नई ट्रेन चलाने की मांग की।
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