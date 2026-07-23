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राष्ट्रकवि की प्रारंभिक पाठशाला की उपेक्षा से गढ़हरा के लोगों में नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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तेघड़ा विधायक ने इस मुद्दे को विधान सभा में भी उठाया के द्वारा किए जाने से एक ओर जहां दिनकर प्रेमियों और जिलेवासियों में उत्साह का माहौल है वहीं दूसरी ओर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक...

राष्ट्रकवि की प्रारंभिक पाठशाला की उपेक्षा से गढ़हरा के लोगों में नाराजगी

गढ़हरा(बरौनी),एक संवाददाता। बेगूसराय जिला में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा किए जाने से एक ओर जहां दिनकर प्रेमियों और जिलेवासियों में उत्साह का माहौल है वहीं दूसरी ओर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक पाठशाला बरौनी प्रखंड के मध्य विद्यालय, बारो को उत्क्रमित नहीं किए जाने को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजादी के पूर्व सन 1875 में स्थापित मध्य विद्यालय, बारो वर्षों से उद्धारक का बाट जोह रहा है। एशिया महादेश में प्रसिद्ध गढ़हरा दोनों पंचायत मिलाकर एक भी हाई स्कूल नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा के विकास के मामले यह क्षेत्र आज भी हाशिए पर है। इस मामले को मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए।

स्थानीय जनों की नाराजगी

बताया गया है कि तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार ने बहुत दिनों के बाद इसके उन्नयन को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया है। वहीं, समाजसेवी राम अनुग्रह शर्मा ने कहा कि गढ़हरा में राष्ट्रकवि दिनकर की उपेक्षा सरकार कर रही है। इधर, समाज सेवा संघर्ष समिति गढ़हरा के अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद वर्मा ने संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को पटना में संविधान भवन के मुख्य द्वार पर आत्मदाह करने की घोषणा भी की है। उन्होंने कई बार निबंधित डाक से पीएम से सीएम तक पत्र भेजा है। इससे प्रशासनिक विभागों में हलचल मचा हुआ है। श्री वर्मा ने कहा कि करीब पांच साल से आंदोलन व प्रदर्शन को शिक्षा विभाग गुमराह कर रहा है।

शिक्षा की कठिनाइयाँ

स्थानीय बच्चों को शिक्षा सुलभ कराने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। समाजसेवी लाल बहादुर महतो, कुमार विनीताभ, सुरेन्द्र कुमार, शिवजी आर्य, रविन्द्र ठाकुर, संतोष आर्य, रामानंद सागर, शिवजी कुमार आदि ने स्थानीय सांसद, विधायक आदि जनप्रतिनिधियों से इस मामले में कारगर पहल करने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीएम सम्राट चौधरी ने क्या घोषणा की?
सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की।

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