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समान शिक्षा और नौकरी के अवसर लागू करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा पत्र, एक समान सिलेबस लागू करने की अपीलराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा पत्र, एक समान सिलेबस लागू करने की अपीलराष्

समान शिक्षा और नौकरी के अवसर लागू करने की मांग

झबरेड़ा, संवाददाता। कस्बे के लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर समान शिक्षा व्यवस्था, समान प्रतियोगी परीक्षा और समान नौकरी के अवसर लागू करने की मांग की है। कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों में पाठ्यक्रम अलग-अलग होने से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने सभी स्कूलों में एक समान सिलेबस और किताबें लागू करने की मांग की। कहा कि इससे शिक्षा में समानता आएगी और अभिभावकों पर महंगी किताबें व ड्रेस खरीदने का बोझ भी कम होगा। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकारी शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में कम लगाया जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

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