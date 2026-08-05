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दलितों की भूमि पर कब्जों की जांच को एसआईटी गठन की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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राष्ट्रीय सामाजिक न्याय क्रांति मंच ने उत्तराखंड में दलितों की भूमि पर अवैध कब्जों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। मंच के चेयरमैन नानक चंद ने भू-माफियाओं द्वारा लगातार भूमि पर कब्जा करने और कार्रवाई ना होने की शिकायत की है। उन्होंने दलितों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता बताई।

दलितों की भूमि पर कब्जों की जांच को एसआईटी गठन की मांग

देहरादून। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय क्रांति मंच ने उत्तराखंड में दलितों की भूमि पर कथित अवैध कब्जों की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एसआईटी गठित करने की मांग उठाई है।मंच के राष्ट्रीय चेयरमैन नानक चंद ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं, जबकि शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने दलितों को भूमि अधिकार दिलाने के लिए कई कानून बनाए, लेकिन उनका समुचित पालन नहीं हो रहा है।

पदावा किया गया कि मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जाति आयोग को भी इस संबंध में शिकायतें भेजी गई हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। नानक चंद ने राज्य सरकार से दलितों की भूमि पर हुए कथित कब्जों की व्यापक जांच कराने, विशेष एसआईटी गठित करने तथा दोषी भू-माफियाओं और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे दलित समाज के भूमि अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे।

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