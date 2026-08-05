दलितों की भूमि पर कब्जों की जांच को एसआईटी गठन की मांग
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता राष्ट्रीय सामाजिक न्याय क्रांति मंच ने उत्तराखंड में दलितों की भूमि परदलितों की भूमि पर कब्जों की जांच को एसआईटी गठन की मा
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता राष्ट्रीय सामाजिक न्याय क्रांति मंच ने उत्तराखंड में दलितों की भूमि पर कथित अवैध कब्जों की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एसआईटी गठित करने की मांग उठाई है।मंच के राष्ट्रीय चेयरमैन नानक चंद ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं, जबकि शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने दलितों को भूमि अधिकार दिलाने के लिए कई कानून बनाए, लेकिन उनका समुचित पालन नहीं हो रहा है।
दावा किया गया कि मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जाति आयोग को भी इस संबंध में शिकायतें भेजी गई हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। नानक चंद ने राज्य सरकार से दलितों की भूमि पर हुए कथित कब्जों की व्यापक जांच कराने, विशेष एसआईटी गठित करने तथा दोषी भू-माफियाओं और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे दलित समाज के भूमि अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें