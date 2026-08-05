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जातिगत जनगणना को लेकर सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती में Bharat Mukti Morcha जिलाध्यक्ष राम अवतार पासवान और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील यादव की अगुवाई में अधिकारियों ने सांसद प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ओबीसी की अलग से गणना और जातिगत जनगणना में सभी जातियों को शामिल करने की मांग की गई।

जातिगत जनगणना को लेकर सौंपा ज्ञापन

बस्ती। भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष राम अवतार पासवान और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मंगलवार को सांसद प्रतिनिधी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की अलग से गणना तथा सभी जातियों की जातिगत जनगणना में शामिल करने की मांग की। इस दौरान अध्यक्ष आरके आरतियन, हृदय गौतम, रामसुमेर यादव, चंद्रप्रकाश गौतम, कृपाशंकर चौधरी, दीपक आर्य, बीएल राना, नेबूलाल सहित आदि लोग उपस्थित रहे।

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