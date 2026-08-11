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दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किए जाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धर्म आधारित प्रतिबंध समाप्त करने और दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। पंचराम चौहान ने कहा कि डलित मुस्लिम समुदाय को समान अधिकार एक आवश्यक कदम है, जो कि न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसा को भी शामिल करता है।

दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किए जाने की मांग

मगहर, हिन्दुस्तान संवाद। धर्म-आधारित प्रतिबंध समाप्त करने, दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर पीस पार्टी कार्यकर्ता सोमवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष पंचराम चौहान के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माधयम से राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा।पसि पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंचराम चौहान ने लिखा है कि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान अनुसूचित जातियों के संबंध में धर्म के आधार पर वर्तमान जैसा प्रतिबंध नहीं था। 2007 में प्रस्तुत न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्टों में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट दी।

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आयोग ने दलित मुसलमानों एवं दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की भी अनुशंसा की थी। इसके बावजूद आज भी धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति के दर्जे से वंचित दलित मुस्लिम समुदाय को समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं। पार्टी ने पात्र दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने की मांग की है। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव अफ़रोज़ बादल, ज्ञानदर चौहान, हाजी फ़िरोज़, ओबैदुन्नबी, मिन्हाज मलिक उर्फ सज्जू, फखरे आलम उर्फ सनी, मेहदी हसन, अलीजान, आसिफ़ खान, सफ़ीक़, फ़ेरही खान, अकरम अंसारी, फ़ारूक़, अताउल्लाह क़ासमी, मक़सूद, अब्दुल करीम, हाफ़िज़ नसीम, इमरान आदि मौजूद रहे।

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