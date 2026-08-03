विधान परिषद- लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की उठी मांग

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में आज राजस्व से जुड़े विवादों के मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू किए जाने की मांग उठी। भाजपा के विजय बहादुर पाठक ने शून्यकाल में इस मामले को उठाते हुए कहा कि योगी सरकार द्वारा आमजन के हित में लिए जा रहे फैसलों के कारण राजस्व संबंधी मामलों में आशातीत सफलता मिल रही है। घरौनी का वितरण हो या भूमि विवाद संबंधित प्रकरण अधिकारियों की जवाब देही तय करते हुए समाधान निकाले जा रहे हैं। किन्तु प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है।

नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, कब्जा, बेदखली सर्वजनिक सम्पतियों पर अवैध ढंग से कब्जे आदि से संबंधित वाद बड़ी संख्या में लंम्बित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी है किन्तु उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर अत्यधिक प्रशासनिक दायित्वों का भार होने के कारण वर्षों से लंम्बित वादों के निस्तारण की गति मंद है। जिस कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों, गरीबों पर पड़ रहा है। वे अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे है। कई बार भूमि संबंधीत विवाद इस सीमा तक बढ जा रहे है कि वे कानून-व्यवस्था तक के लिए चुनौती बन जाते है। लिहाजा लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ठ करते हुए प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में लंम्बित वादों के समयबद्ध निस्तारण के लिए लोक अदालत की तर्ज पर “राजस्व जन अदालत” शुरू किए जाने की जरूरत है।