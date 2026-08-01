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निषाद समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर विधायकों को सौंपे ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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निषाद समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर विधायकों को सौंपे ज्ञापननिषाद समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर विधायकों को सौंपे ज्ञापन

निषाद समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर विधायकों को सौंपे ज्ञापन

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद के निर्देश पर शुक्रवार को प्रदेशव्यापी अभियान के अंतर्गत विधायकों को मझवार एवं तुरैहा समाज के आरक्षण संबंधी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विवेक निषाद के नेतृत्व में छाता विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, बलदेव विधानसभा से विधायक पूरन प्रकाश, मथुरा विधानसभा से विधायक श्रीकांत शर्मा तथा विधान परिषद सदस्य योगेश नौहवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मझवार एवं तुरैहा समाज को आरक्षण का लाभ शीघ्र लागू किए जाने की मांग उठाई गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विवेक निषाद, किशन पाठक, सोमनाथ निषाद, हरिमोहन कश्यप, मनोज कश्यप, श्रीनाथ कश्यप, रवि निषाद, यूनिस अली, जीतू निषाद, राजवीर निषाद सहित निषाद समाज के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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सभी ने एक स्वर में सरकार से समाज के हित में जल्द निर्णय लेकर मांगों को पूरा करने की अपील की।

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